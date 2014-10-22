Дорожные ограничения с 28 июня вводятся в трех районах Петербурга

Речь идет о Выборгском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

В трех районах Петербурга с 28 июня ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Выборгском районе на один день в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по Светлановской площади, с закрытием движения по Светлановской площади в направлении от проспекта Энгельса к проспекту Испытателей.

В Пушкинском районе по ночам до 29 июня по этой причине будут ограничивать движение на перекрестке Автомобильной улицы, Ячевского проезда и Вавиловского проезда в Пушкине.

А во Фрунзенском районе по 29 июня из-за работ по ремонту трамвайных путей перекроют проезд по Расстанной улице от Расстанного проезда до Расстанного переулка.

Ранее на Piter.TV: движение ограничат в четырех районах Петербурга с 25 июня.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга