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Дорожные ограничения с 28 июня вводятся в трех районах Петербурга
Сегодня, 12:36
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Дорожные ограничения с 28 июня вводятся в трех районах Петербурга

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Речь идет о Выборгском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

В трех районах Петербурга с 28 июня ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Выборгском районе на один день в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по Светлановской площади, с закрытием движения по Светлановской площади в направлении от проспекта Энгельса к проспекту Испытателей. 

В Пушкинском районе по ночам до 29 июня по этой причине будут ограничивать движение на перекрестке Автомобильной улицы, Ячевского проезда и Вавиловского проезда в Пушкине. 

А во Фрунзенском районе по 29 июня из-за работ по ремонту трамвайных путей перекроют проезд по Расстанной улице от Расстанного проезда до Расстанного переулка. 

Ранее на Piter.TV: движение ограничат в четырех районах Петербурга с 25 июня. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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