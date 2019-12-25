Движение ограничат в четырех районах Петербурга с 25 июня

Речь идет об Адмиралтейском, о Курортном, Невском и Приморском районах.

С 25 июня дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Адмиралтейском районе до 24 июля пройдут работы по реконструкции электрокабеля, из-за чего затруднится проезд по набережной реки Фонтанки от Введенского канала до Семеновской площади, по Введенскому каналу от набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта.

В Курортном районе по 28 июня в связи с ремонтом дорожного покрытия перекроют движение по Церковной улице в Зеленогорске от Приморского шоссе до проспекта Ленина.

В Невском районе до 29 июня по ночам планируются работы по реконструкции инженерных сетей. Закроют проезд по переулку Слепушкина от Шлиссельбургского проспекта до Караваевской улицы.

А в Приморском районе по 28 июня из-за работ по строительству газопровода ограничивается движение по улице 3-я Конная Лахта от Центральной улицы до Коннолахтинской дороги, с закрытием проезда по улице 3-я Конная Лахта в направлении от Центральной улицы к Коннолахтинской дороге.

Ранее на Piter.TV: на трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу в направлении Петербурга.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга