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Движение ограничат в четырех районах Петербурга с 25 июня
Сегодня, 11:30
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Движение ограничат в четырех районах Петербурга с 25 июня

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Речь идет об Адмиралтейском, о Курортном, Невском и Приморском районах.

С 25 июня дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города. 

В Адмиралтейском районе до 24 июля пройдут работы по реконструкции электрокабеля, из-за чего затруднится проезд по набережной реки Фонтанки от Введенского канала до Семеновской площади, по Введенскому каналу от набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта. 

В Курортном районе по 28 июня в связи с ремонтом дорожного покрытия перекроют движение по Церковной улице в Зеленогорске от Приморского шоссе до проспекта Ленина. 

В Невском районе до 29 июня по ночам планируются работы по реконструкции инженерных сетей. Закроют проезд по переулку Слепушкина от Шлиссельбургского проспекта до Караваевской улицы. 

А в Приморском районе по 28 июня из-за работ по строительству газопровода ограничивается движение по улице 3-я Конная Лахта от Центральной улицы до Коннолахтинской дороги, с закрытием проезда по улице 3-я Конная Лахта в направлении от Центральной улицы к Коннолахтинской дороге. 

Ранее на Piter.TV: на трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу в направлении Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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