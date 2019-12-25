На Пулковском шоссе в ходе конфликта петербуржцу выстрелили в спину

Правоохранители разыскивают стрелка.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что в Московском районе дорожный конфликт закончился стрельбой. Об этом об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 3 октября, у дома №21/2 по Пулковскому шоссе. Во время выяснений отношений водитель "Хендай Солярис" выстрелил несколько раз в своего 23-летнего опонента из травматического пистолета.

В итоге пострадавшего госпитализировали. Врачи зафиксировали ссадины на его спине. После молодой человек написал заявление в полицию на своего обидчика.

В настоящее время, правоохранители разыскивают стрелка.

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Фото:Piter.TV