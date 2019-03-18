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На проспекте Наставников сбили собаку

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Собака выбежала на проезжую часть.

Вечером в воскресенье, 4 октября, на проспекте Наставников произошел страшный несчастный случай. 

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как одна из собак выбегает на проезжую часть, ее задевает автомобиль. От страха собака начинает метаться и пытается побежать снова. Водитель следовавшей позади машины не успел среагировать и тоже наехал на животное. 

Ранее мы писали, что мужчина избил женщину на Васильевском острове.

Видео: Piter.TV

Теги: сбили собаку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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