В Петербурге пропавшую собаку, которая ждала своего хозяина с СВО, нашли мертвой

Предварительно, Аву сбила машина.

Пропавшую собаку Аву, которая ждала своего хозяина из зоны СВО в деревне Низино Ленобласти с июня 2023 года, нашли мертвой в Петербурге. Об этом 21 марта пишет 47news, ссылаясь на сестру мужчины.

По словам женщины, 14 марта обнаружили похожую собаку без признаков жизни на Ропшинском шоссе. Предварительно, Аву сбила машина. Погибшее животное передали семье участника СВО.

Напомним, по словам жителей Низино, 7 марта неизвестный увез Аву в Петербург, чтобы она "покаталась". Ее оставили в Красносельском районе.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти безнадзорная собака набросилась на женщину.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург