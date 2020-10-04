Мужчина избил женщину на Васильевском острове

В чем причина насилия, неизвестно.

Вечером в воскресенье, 4 октября, в редакцию Piter.TV попало видео происшествия на Малом проспекте Васильевского острова.

На кадрах видно, как из остановившейся машины выходит водитель, открывает пассажирскую дверь сзади и грубо выкидывает на землю девушку. Мужчина начинает избивать ее, таскает за волосы. Девушка пытается дать отпор. Разнять драку попытался прохожий, однако горожанин долго не унимался. Свидетель потасовки помог потерпевшей подняться. Что послужило причиной жестокости, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на Приозерском шоссе сбили пешехода.

Видео: Piter.TV