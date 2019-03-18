Видео: На Гатчинском шоссе внедорожник сбил собаку

Хозяин собаки теперь разыскивает водителя, который даже не остановился.

В воскресенье, 17 марта, на видео попало ДТП в Красном Селе, в котором погибла собака. Животное убежало от хозяина, пока тот ненадолго отлучился в магазин, и попало под колеса внедорожника. Видео выложено в социальный сети "ВКонтакте" в группе "Транспортный коллапс".

По словам свидетелей, собака убежала от хозяина и несколько раз перебегала дорогу около 7 дома по Гатчинскому шоссе. Собаку сбил внедорожник, водитель автомобиля даже не остановился. Сейчас владелец собаки разыскивает шофера.

Однако, многие люди уверены, что в смерти животного виноват хозяин, а не водитель, так как именно он не досмотрел за своим питомцем и оставил его одного около оживленной трассы.

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Фото и видео: Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село/ ВК