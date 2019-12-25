На Московском проспекте девушка выскочила из движущегося такси

Горожанка заявила, что водитель странно себя вел, повез ее не туда и не реагировал на замечания.

Вечером 11 ноября в центре Петербурга произошел странный инцидент. 23-летней девушке пришлось выпрыгнуть из движущегося такси из-за сомнительного поведения водителя. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 21:00 на углу набережной Фонтанки и Московского проспекта. Горожанка объяснила, что таксист вел странные религиозные разговоры о реинкарнации и повез ее по неправильному маршруту. На замечания пассажирки мужчина не реагировал.

Когда машина стала ехать медленнее, девушка открыла дверь и выпрыгнула. Автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшую госпитализировали в больницу на улице Костюшко. У нее диагностировали сотрясение мозга. Таксиста разыскивает полиция.

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