В Смольном рассказали, кому требуется госпитализация при коронавирусе

Пациенты делятся на три группы: с подтвержденным диагнозом, с не подтвержденным (но контактировал с вирусом) и "подозрительные" пациенты с признаками ОРВИ.

В среду, 11 ноября, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана объяснил, кому требуется госпитализация, а кто может лечиться от коронавируса дома.

Чиновник рассказал, что болеющие коронавирусом пациенты делятся на легких, пациентов средних без пневмонии и с пневмонией, на тяжелых и крайне тяжелых. Пациентов в принципе также делят на три группы: с подтвержденным диагнозом, с не подтвержденным (но контактировал с вирусом) и "подозрительные" пациенты с признаками ОРВИ.

Так, Сарана уточнил, что "пациенты легкие, средней тяжести с пневмонией и без пневмонии, они могут находиться на лечении дома". Легкие пациенты – температура ниже 38, у него есть слабость, есть какой-то незначительный сухой кашель, и боли в горле. Средняя степень заболеваемости – повышение температуры выше 38 градусов, увеличение частоты дыхания выше 22, сатурация в районе 94.

Если же мы видим, что у пациента несколько дней температура выше 38,5, если он имеет частоту дыхания свыше 30 и сатурацию ниже 94, то такой пациент обязательно должен быть госпитализирован, потому что это пациент тяжелый отметил Андрей Сарана.

Ранее мы писали, что в Петербурге начнут массовое производство вакцины от коронавируса в начале 2021 года.

Фото: Piter.TV