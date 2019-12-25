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В Петербурге начнут массовое производство вакцины от коронавируса в начале 2021 года
Сегодня, 20:58
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smirenny

В Петербурге начнут массовое производство вакцины от коронавируса в начале 2021 года

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Завод уже договорился с исследовательским центром о передаче технологии.

В начале следующего 2021 года в петербурге на заводе "Фармасинтез-Норд" начнется массовое производство вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Компания подписала соглашение с Национальным исследовательским центром Гамалеи о передаче технологической документации. Для старта изготовления на заводе уже все подготовили. В Смольном отметили, что вакцину будут производить как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата. 

Ранее мы писали, что эпидемиолог допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19.

Фото: Pixabay

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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