Эпидемиолог допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19

По его мнению, у населения должен быть выбор.

Эпидемиолог, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19. По его мнению, у населения должен быть выбор — для этого в стране действует закон об иммунопрофилактике.

Будь то импортная, будь то отечественная вакцина. Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора

Он отметил, что если у оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будет возможность, то он предпримет все попытки, чтобы население смогло получить иностранную вакцину.

Ранее Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России.

Фото: pixabay.com