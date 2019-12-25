Эпидемиолог допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19

Эпидемиолог, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19. По его мнению, у населения должен быть выбор — для этого в стране действует закон об иммунопрофилактике.
Будь то импортная, будь то отечественная вакцина.
Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора
Он отметил, что если у оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будет возможность, то он предпримет все попытки, чтобы население смогло получить иностранную вакцину.
Ранее Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России.
Фото: pixabay.com
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