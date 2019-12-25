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Эпидемиолог допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19
Сегодня, 16:23
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matveyvn

Эпидемиолог допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19

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По его мнению, у населения должен быть выбор.

Эпидемиолог, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, допустил закупку Россией импортной вакцины от COVID-19. По его мнению, у населения должен быть выбор — для этого в стране действует закон об иммунопрофилактике.

Будь то импортная, будь то отечественная вакцина.

Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора

Он отметил, что если у оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будет возможность, то он предпримет все попытки, чтобы население смогло получить иностранную вакцину.

Ранее Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, эпидемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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