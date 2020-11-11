Вице-премьер России выступил на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Андрей Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России. По мнению чиновника, наблюдать за последствиями пандемии мир будет и в следующем году, и в 2022 году. Об этом первый вице-премьер России рассказал во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".

В целом, если говорить о ковидных таких вот проявлениях, остро связанных с экономикой, я считаю, здесь Собянин Сергей Семенович абсолютно прав. Эта история у нас в этом году, ну, может быть, там зимой 2021 года завершится Андрей Белоусов, первый вице-премьер России

Чиновник добавил, что для России 2021 год ожидается сложным. Одной из ключевых проблем станет бюджетная. Правительству необходимо найти способ выхода из "гигантского" дефицита бюджета, который сложился за 2020 год. По мнению Белоусова, страна пройдет через сжатие реальных доходов государственного бюджета. Их придется чем-то заменить, чтобы сохранить и выйти на тенденцию роста. По словам эксперта, внимание будет уделено инвестициям.

Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад.

Видео: YouTube / Roscongress