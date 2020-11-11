Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад

Вице-премьер РФ рассказал об ущербе для экономики из-за пандемии.

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад. Об этом на форуме "Сильные идеи для нового времени" сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Отбросил очень неравномерно, под удар у нас попали определенные сектора: это прежде всего транспорт, пассажирский транспорт, это значительная часть сектора малого и среднего предпринимательства, где-то примерно треть, если говорить по численности Андрей Белоусов, первый вице-премьер России

Чиновник рассказал, что стоит отметить, что "отброс назад" произошел также в сфере услуг для населения, а также промышленной индустрии, которая завязана на инвестициях. По словам Белоусова, в России сейчас одним из вызовов на государственном уровне является преодоление деформации и неопределенности в экономике.

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Видео: YouTube / Roscongress