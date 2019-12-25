Эксперты подвели промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний.

РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" на третьем этапе испытаний в России достигла 92 процентов. Об этом в официальном Twitter-аккаунте рассказали представители Российского фонда прямых инвестиций. Они привели результаты промежуточного этапа третьей фазы клинических тестов препарат в России.

В ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 тысяч добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо заявление РФПИ

Эксперты уточнили, что в статистический анализ вошли 20 подтвержденных случаев инфицирования добровольцев коронавирусом (выявленных в группах, получивших плацебо, а также среди тех, кто получил реальную вакцину). Наблюдение за 10 тысячами волонтеров вне клинических испытаний среди медицинского персонала и других групп риска дало результат на уровне 90 процентов защиты от COVID-19.

В РФПИ сравнили нападки на российскую вакцину от COVID с борьбой животных.

Фото: Минздрав России