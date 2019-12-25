Кирилл Дмитриев рассказал о нападках со стороны игроков в сфере фармацевтики.

В РФПИ сравнили нападки на российскую вакцину от COVID с борьбой животных. Об этом во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Эксперт уточнил, что противостояние связано с геополитикой и попытками подорвать доверие к российскому препарату. Специалисту ситуация напомнила борьбу диких животных у водопоя, которые начинают атаковать друг друга ради собственной выгоды.

Я думаю, для участников очень интересен пример вакцинной битвы как вообще пример геополитического противостояния. Потому что оно стало действительно токсичным, мы надеялись бы, что не будет такого противостояния, и вот оно происходит Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Чиновник рассказал, что РФПИ вышел на мировые рынки с двумя тестами для определения наличия коронавируса, после чего сразу стал объектом для нападения со стороны западных компаний и политиков. По мнению Дмитриева, в фармацевтике не очень не любят новых игроков.

РФПИ планирует инвестировать в "Совкомфлот".

Фото: Минздрав России