Центр Гамалеи начал испытания вакцины "Спутник V" на группах риска

Медики оценивают воздействие препарата на пожилых людей.

Центр Гамалеи начал клинические испытания вакцины "Спутник V" на группах риска. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По данным специалиста, среди таких категорий граждан оказались пожилые люди.

Они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска. Это то, что Институт Гамалеи сейчас делает, чтобы проанализировать эффект вакцины на группах риска Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Эксперт отметил, что следует дождаться результатов данных испытаний, чтобы выяснить эффективность вакцины на группу риска. Дмитриев добавил, что препарат РФПИ менее рисковый, так как основан на аденовирусе человека. Ожидается, что лекарство не приведет к негативным последствиям для пожилого населения страны.

У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

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Видео: YouTube / Интерфакс