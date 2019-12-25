РФПИ планирует инвестировать в "Совкомфлот". Об этом рассказал глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции.
Дальний Восток для нас большой приоритет.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Он отметил, что фонд уже проинвестировал в регион несколько миллиардов долларов вместе со своими партнёрами. Речь идёт о фирмах из Китая и Японии, которые вкладывают инвестиции в различные секторы российской экономики.
Ранее мы рассказывали, что центр Гамалеи начал испытания вакцины "Спутник V" на группах риска.
Фото: pixabay.com
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