Фонд уже проинвестировал в регион несколько миллиардов долларов.

РФПИ планирует инвестировать в "Совкомфлот". Об этом рассказал глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции.

Дальний Восток для нас большой приоритет. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Он отметил, что фонд уже проинвестировал в регион несколько миллиардов долларов вместе со своими партнёрами. Речь идёт о фирмах из Китая и Японии, которые вкладывают инвестиции в различные секторы российской экономики.

Ранее мы рассказывали, что центр Гамалеи начал испытания вакцины "Спутник V" на группах риска.

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