В ковидные стационары привезли еще 487 петербуржцев

К аппаратам ИВЛ подключено более 300 человек.

Сегодня, 22 января, в ковидные стационары города на Неве привезли 487 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Выписаться из больниц смогли 336 горожан. Почти 600 человек, у которых диагностировали тяжелую форму протекания коронавируса и пневмонии, перевели в реанимации. Свыше 300 пациентов подключили к аппаратам ИВЛ.

Свободный коечный фонд составляет сегодня 47%. Однако вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что в городе свободно около 34% мест в стационарах. Отметим, что для горожан выделено 8 тыс. мест в больницах Северной столицы. В Петербурге появятся новые койки в ковидных стационарах для детей и беременных женщин.

В Петербурге рекордное число заболевших COVID-19: свыше 8,4 тыс. горожан заразились. За 24 часа ушли из жизни 58 горожан. Еще 2,5 тыс. петербуржцев вылечились. На амбулаторном лечении сегодня почти 42 тыс. больных. Свыше 5,7 тыс. людей находятся в ковидных стационарах.

Фото: Piter.tv