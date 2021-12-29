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В Петербурге свободно около 34% коек в ковидных стационарах
Сегодня, 19:55
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В Петербурге свободно около 34% коек в ковидных стационарах

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Представитель Смольного заявил, что не исключен перевод части сотрудников предприятий на дистанционный режим работы. 

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что в Петербурге занято более 60% коек в ковидных стационарах. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

По словам чиновника, в Северной столице работают 18 стационаров. Подъема госпитализаций пока не было зафиксировано. Нагрузка легла на поликлиники. Так, сегодня свыше 41 тыс. петербуржцев получают лечение на доме, отчитались в оперативном штабе. В связи с увеличением числа заболевших к работе в поликлиники привлекаются даже студенты профильных вузов. 

Олег Эргашев отмечает, что появилась и новая методика диагностики коронавируса, благодаря которой повысилась производительность ПЦР-лабораторий. Специалисты в круглосуточном режиме анализируют эпидемиологическую обстановку. Из-за ухудшение инфекционной ситуации в городе возможно усиление ограничительных мер. Представитель Смольного заявил, что не исключен перевод части сотрудников организаций на дистанционный режим работы. 

Фото: Piter.tv

Теги: больницы, ковидные стационары, олег эргашев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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