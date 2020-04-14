Авторы сериала наиболее точно предсказали поведение вируса в обществе.

В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание вспышки коронавируса. Об этом сообщили журналисты издания The Independent. По данным газеты, проект My Secret Terrius, который выходил на платформе Netflix, рассказали подробности о бушующей сейчас пандемии COVID-19. Описание вируса в сериала наиболее точное, чем в других подобных фильмах и сериалах.

Коронавирус упоминается создателями сериала в десятом эпизоде первого сезона проекта. Актеры заявили, что инкубационный период инфекции составляет от двух дней до двух недель. Они отметили, что вирус влияет на дыхательную систему человека, а также, что на сегодняшний день от болезни нет лекарства или вакцины.

Персонажи сериала сравнили новый вирус со SARS. Герои My Secret Terriu уверены, что распространение инфекции связано с заговором, который возник в результате "биохимической террористической атаки". Она добавили, что вирус является искусственно модифицированным. Ученые изменили структуру штамма, чтобы сделать его более заразным. В случае с измененным вирусом инфицирование происходит за пять минут при контакте с пациентом. Смертность от вируса достигает 90%. При этом ради борьбы с инфекцией детей в сериале учат правильно мыть руки.

Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра.

Фото и видео: doramy.club