Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра

Доступ откроют с 11 апреля.

Зарубежные стриминговые платформы усиливают позиции в наше непростое, связанное с пандемией, время. Так еще один сервис стал предоставлять часть контента бесплатно. Об этом сообщило издание Variety.

Сегодня компания Apple объявила о том, что открывает часть контента на платформе Apple TV+ для бесплатного просмотра.

С 11 апреля пользователи, у которых еще нет подписки, смогут бесплатно посмотреть некоторые фильмы и сериалы. Например, сериалы "Дом с прислугой", "Ради всего человечества", "Дикинсон" и "Маленькая Америка", фильм "Королева слонов", а также детские передачи и мультфильмы "Помощники" и "Послания призрака".

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе.

Видео: YouTube/ Apple TV