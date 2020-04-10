Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе

Paramount Pictures считают новый фильм "Убийцы цветочной луны" слишком дорогим.

Представители известного режиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компаниями Apple и Netflix о финансировании и показе нового фильма с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Компания Paramount Pictures посчитали картину слишком дорогой. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В прошлом году кинокомпания согласилась снять крупнобюджетный фильм под названием "Убийцы цветочной луны". Но уже до начала экономического кризиса Paramount Pictures стоимость стала казаться слишком большой. Производственный бюджет фильма вырос до более чем 200 миллионов долларов. Поэтому руководство компании позволило Скорсезе предложить свой проект другим студиям.

Несмотря на переговоры с новыми студиями, Paramount все еще может сохранить за собой право на производство фильма.

Новый фильм будет являться экранизацией одноименного бестселлера Дэвида Гранна. В книге пишется об убийствах в начале 20-х годов XX века представителей индейского племени осейджи в Оклахоме. Именно там была найдена нефть.

Ранее Paramount отказалась от фильма "Ирландец" из-за его высокой стоимости. В итоге он вышел на Netflix.

Ранее в сети появилось видео с первой читки сценария "Ирландца" Скорсезе.

Видео: YouTube/ Apple TV