Премьера криминальной драмы "Ирландец" состоялась 27 сентября 2019 года.

В четверг, 23 января, в сети появилось видео с первой читки сценария "Ирландца" Скорсезе. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Известно, что запись читки сценария была сделана в далеком 2013 году. в ней приняли участие Мартин Скорсезе и актеры Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Отметим, что киноленту снимали 108 дней в 295 локациях.

В фильме рассказана история гангстера Фрэнка Ширана по прозвищу "Ирландец". Перед смертью он рассказывает свою темную историю. О том как он научился убивать на фронтах Второй мировой войны, а вернувшись в США нашел себе применение в криминале.

Ранее мы сообщали о том, что в Netflix анонсировали выход анимационного фильма по "Ведьмаку".

Видео:Netflix/YouTube