В Netflix анонсировали выход анимационного фильма по "Ведьмаку"

Картина получит название "Ведьмак: Ночной кошмар Волка".

Южнокорейская студия Studio Mir создаст анимационный фильм по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. Картина будет называться "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf). Об этом сообщили представители Netflix в Twitter.

В новом проекте задействована Лорен Шмидт Хиссрич - сценарист и продюсер сериала "Ведьмак", а также "Западного крыла" и "Академии Амбрелла". Вместе с ней работает сценарист Бо ДеМайо, известный по сценариям комиксов и ряда видеоигр.

Дата выхода анимационного фильма пока не называется.

Первый сезон "Ведьмака" вышел 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается. Однако известно, что выход запланирован на 2021 год. Создатели рассказали, что в продолжение покажут персонажей, принадлежащих сексуальным и гендерным меньшинствам.

Главные роли в сериале "Ведьмак" исполнили Генри Кавилл (Геральт), Ани Чалотра (чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (княжна Цири).

