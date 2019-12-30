Во втором сезоне "Ведьмака" появятся представители ЛГБТ

Зрители также увидят новых монстров и другие народы Континента.

Создатели сериала "Ведьмак" приоткрыли тайну завесы второго сезона. Они рассказали, что в продолжение покажут персонажей, принадлежащих сексуальным и гендерным меньшинствам. Об этом заявила шоураннер сериала Лорен Хиссрич во время вопросов и ответов на reddit, добавив, что во втором сезоне также появятся новые монстры и другие представители народов Континента.

По словам Хиссрич, новый сезон сериала "Ведьмак" станет более линейным, а его история — сфокусированной. В свою очередь исполнительный продюсер от Netflix Томаш Багиньский намекнул, что между сезонами зрителей ждут несколько сюрпризов.

Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается. Однако известно, что выход запланирован на 2021 год. Главную роль исполнил Генри Кавилл, известный зрителям по фильму "Супермен".

Ранее мы писали, что блогер стилизовал сериал "Ведьмак" под компьютерную игру.

Видео: YouTube / iVideos