Блогер стилизовал сериал "Ведьмак" под компьютерную игру

Автор взял отрывок из сериала, добавил интерфейс и возможность выбора реплик.

Автор YouTube-канала DarwinStreams опубликовал видео, в котором показал, как бы выглядел "Ведьмак", будь он компьютерной игрой. По всей видимости, блогер решил показать зрителям, что современные игры, поставленные по блокбастерам, по сути, являются фильмами с игровыми приставками.

Для своей задумки автор выбрал фрагмент из сериала "Ведьмак", стилизовал его под игру, добавив соответствующий интерфейс и возможность выбора реплик. В ролике можно пропустить диалог персонажей так же, как это делается в настоящих играх.

Напомним, сериал "Ведьмак", снятый по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского, вышел на Netflix 20 декабря. В центре сюжета история о ведьмаке Геральте, который убивает чудовищ. Этот персонаж пытается найти свое место в мире, где люди часто оказываются хуже монстров.

В первом сезоне сериала восемь серий. Главную роль исполнил Генри Кавилл, известный зрителям по фильму "Супермен". Вместе с ним в "Ведьмаке" снялись Фрейя Аллан, Анна Шаффер, Аня Чалотра и другие.

Ранее мы писали, что песня из сериала "Ведьмак" стала главным мемом Рунета.

Видео: YouTube / DarwinStreams