Песня Лютика из сериала "Ведьмак" стала главным мемом Рунета в декабре

Сам актёр Джои Бэти ещё до съёмок эпизода сказал, что эта песня слишком "прилипчивая" и напевать её можно не один месяц.

Вышедший на Netflix мини-сериал "Ведьмак" подарил российским пользователям один из главных мемов последнего месяца уходящего года. Песню про необходимость заплатить охотнику на чудовищ "чеканной монетой" в своих публикациях используют многие пользователи соцсетей.

Песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" спел странствующий бард Лютик, который является одним из главных героев саги Анджея Сапковского. Сам актёр Джои Бэти ещё до съёмок эпизода сказал, что эта песня слишком "прилипчивая" и напевать её можно не один месяц. И мотив в итоге оказался популярен во всём мире.

О популярности композиции пошутил и сам Netflix. По мнению сервиса, Лютик стал автором новой рождественской песни.

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Скриншоты: соцсети

Видео: YouTube/ Мистер Тортик