Агент Михаила Башкатова о меме "О май гад Данила, ты что крейзи?": "Мы не обращаем на это внимания"

В конце 2019 года фраза "О май гад Данила, ты что крейзи?" стала мемом во "ВКонтакте". Piter.TV узнал у актёров, сыгравших Германа и Данилу, как они к этому относятся.

В соцсетях в конце этого года популярность начал набирать мем "О май гад Данила, ты что крейзи?", В уже далёком 2009 году многие школьники говорили фразами Данилы и Германа из скетч-шоу "Даёшь молодёжь" – "Данила, ты что, крейзи" и "Оумайгадебл". Многие в соцсетях, кто сейчас употребляют эти фразы, даже не знают, откуда они появились.

В конце 2019 года фраза "О май гад Данила, ты что крейзи?" стала мемом во "ВКонтакте". Ее используют в связке с промо-кадром телешоу. На самом деле в такой конструкции фраза никогда не употреблялась в самом шоу. Герман много раз и в разных сериях говорил "О май гадбл", а "Крейзи" — любимое словечко Данилы.

Мем "О май гад, Данила, ты что, крейзи?" сейчас используют, как картинку-реакцию на что-то безумное и сумасшедшее.

В Instagram актёров Михаила Башкатова и Андрея Бурковского, которые и сыграли Данилу и Германа, тоже творится кавардак. Фанаты под последними фотографиями оставляют примерно одни и те же фразы. Piter.TV решил выяснить, как к этому относятся сами актёры.

Андрей Мухачев, который является директором Андрея Бурковского (Данила) ограничился коротким "Без комментариев". А вот Ольга – агент Михаила Башкатова (Герман) рассказала, что они стараются не обращать на это никакого внимания.

Мы не в курсе, откуда сейчас это снова взялось. И как Миша на это реагирует, мы с ним тоже не обсуждали. Лучше ему самому написать в тех же соцсетях, – рассказала Ольга

Однако актёр Михаил Башкатов так и не ответил на наши вопросы.

Фото: Instagram/ aburkovskiy; Instagram/ bashkatovmisha; соцсети

Видео: YouTube/ ДаЁшь молодЁжь!