Вышел трейлер нуара "Мерзлая земля" с Ходченковой, Филипенко, Чурсиным и Бурковским

Wink покажет премьеру с 7 апреля.

Вышел трейлер российского нуара, криминального триллера "Мерзлая земля" со Светланой Ходченковой, Антоном Филипенко, Юрием Чурсиным и Андреем Бурковским в главных ролях. Режиссер проекта стала Оксана Карас, известная по работе "Доктор Лиза". Известно, что премьера состоится на онлайн-стриминговом сервисе кинотеатра Wink 7 апреля. События сюжета развернутся в небольшом приморском городе, в котором проживают возлюбленные Лариса и Максим. Они вместе работают в такси и готовятся к свадьбе. Однако их планы разрушаются из-за задержания молодого человека по подозрению в убийстве девушки. Для изучения обстоятельств трагедии из Москвы в город приезжает следователь. Он подозревает, что в регионе начинает орудовать маньяк. Позже специалист приходит к выводу о том, что Максим виновен в преступлениях. Лариса берётся за собственное расследование, чтобы спасти избранника.

Вышел релизный трейлер Fracture: Firewall для третьего сезона Halo Infinite.

Фото и видео: YouTube / Wink Russia