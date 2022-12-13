Вышел релизный трейлер Fracture: Firewall для третьего сезона Halo Infinite

Первая неделя события запланирована с 21 марта.

Вышел релизный трейлер ивента Fracture: Firewall для третьего сезона компьютерной игры Halo Infinite. Создатели шутера опубликовали в социальных сетях даты проведения данного мероприятия. Известно, что первая неделя проекта продлится с 21 по 28 марта, вторая - с 11 по 18 апреля, третья - с 23 по 30 мая, а завершающая, четвертая - с 13 по 20 июня. Событие происходит в рамках третьего сезона Echoes Within. Ивент предложит пользователям новый бесплатный "боевой пропуск", который состоит из 20 уровней. Геймеры получат возможность обладать боевой стойкой для персонажа, а также тематической раскраской для транспорта. Дополнительно во внутриигровом магазине будут предлагаться для продажи уникальные предметы. Напомним, что с началом третьего сезона в проекте Halo Infinite появилась русская озвучка. Ранее в Интернет утекли сюжетные спойлеры нового события, но на данный момент оригинальное видео уже было удалено Microsoft.

Вышел трейлер документального фильма Оливера Стоуна "Nuclear Now" о ядерной энергетике.

Фото и видео: YouTube / HALO