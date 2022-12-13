Вышел трейлер документального фильма Оливера Стоуна "Nuclear Now" о ядерной энергетике

Режиссер изучил вопрос развития атомной энергетики в мире для решения экологических проблем.

Вышел трейлер нового документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Nuclear Now" о ядерной энергетике. Картина посвящена истории атомной энергии и ее потенциалу в борьбе с климатическими изменениями. Автор исследования работает на проблемой, связанной с загрязнением окружающей планеты и среды. Он полагает, что это приведет мир к глобальной катастрофе. В качестве решения экологического кризиса предлагается применить ядерную энергию. Эксперты в видео говорят о том, что речь идет о более безопасном для здоровья и жизни людей проекте, чем угольная промышленность.

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Напомним, что официальный релиз "Nuclear Now" запланирован на 28 апреля. Создатели намерены при помощи своей работы развеять страхи и мифы, связанные с атомной энергией. В первую очередь они связаны с трагедией, которая произошла на территории Чернобыльской атомной электростанции. В документальном проекте приняли участие продюсеры Фернандо Саличин, Максимильен Арвелейз, Роб Уилсон, Джеффри Сколл, Захари Бог, Агата Волощук, Роксана Сиурисек-Гедир, Филипп Делма, Лоуренс М.Копейкин и Эрик Гамбург.

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Фото и видео: YouTube / Abramorama