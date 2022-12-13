Netflix опубликовал тизер-трейлер второго сезона "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами"

Проект выйдет в свет с 27 апреля.

Американская стриминговая онлайн-платформа Netflix опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала "Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами". Официальный релиз проекта запланирован на 27 апреля. В новых эпизодах зрители увидят дальнейшую судьбу ребенка с аномалиями, который привык прятаться от людей. Многие оказываются враждебно настроены к мальчику, вышедшему из леса. В опубликованном ролике Гэс признается в том, что ему надоело скрываться. Не исключено, что он решится вырваться из плена, в котором оказался в конце первого сезона шоу. Он отправится на поиски и спасение своих друзей. Напомним, что роль главного персонажа опять досталась актеру Кристиану Конвери. Также в сериале здействованы Нонсо Анози, Адиль Ахтар, Стефания ЛаВи Оуэн, Дания Рамирес, Ализа Веллани, Наледи Мюррей, Нил Сандилэндс, Марлон Уилльямс, Кристофер Шон Купер-младший и Йонас Кибриб. Режиссером и шоураннером второго сезона выступил Джим Микл. Он стал также исполнительным продюсером вместе с Робертом Дауни-мл., Сьюзан Дауни, Амандой Баррелл, Линдой Моран и Эваном Муром.

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Фото и видео: YouTube / Netflix