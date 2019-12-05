В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Обвинение в превышении полномочий в палате представителей считают обоснованным.

В конгрессе США нашли основания для импичмента Дональда Трампа. Американцы считают, что президент превысил свои полномочия. Об этом сообщили "РИА Новости". К такому выводу пришел экспертный совет по итогам слушаний. Джеррольд Надлер заявил, что Трамп просил иностранное правительство вмешаться в выборы. В палате представителей нашли доказательства обвинения ясными, обоснованными и убедительными.

Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды напомнил глава комитета по судебным вопросам

Действия Трампа поставили под угрозу национальную безопасность США. Надлер добавил, что большинство населения страны готово в отрешению главы Белого дома от должности. Глава страны скомпрометировал выборы и попытался подорвать конституционную роль конгресса. Республиканцы добавили, что обеспокоены процессом выборов в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дональд Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате.