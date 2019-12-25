В комздраве прокомментировали ситуацию с очередью из "скорых" у Покровской больницы

Проблема была, но только один день.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал очередь из карет скорой помощи, которая образовалась у Покровской больницы на прошлой неделе. Снимок опубликовал у себя в Facebook директор частной скорой помощи "Коррис" Лев Авербах.

По словам Лисовца, такая ситуация была только один день, потом проблему разрешили. Чтобы избежать такой нагрузки, были задействованы дополнительные мощности: вновь начал работу временный госпиталь в "Ленэкспо", а также перепрофилировали больницу им. Семашко.

Очереди из скорых стали символом "первой" волны заболеваемости коронавирусом, которая была год назад. Председатель комздрава отметил, что в 2020 на пике заболеваемости госпитализаций было все же больше, чем сейчас. Если сравнивать с апрелем 2021 года, когда было меньше всего заболевших, на данный момент в больницу поступает на 40% пациентов больше.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге не планируют выплачивать деньги за вакцинацию от коронавируса.

Фото: Facebook / Лев Авербах