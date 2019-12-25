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В Петербурге не планируют выплачивать деньги за вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 15:19
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nadezhda_sib

В Петербурге не планируют выплачивать деньги за вакцинацию от коронавируса

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В городском комитете по здравоохранению считают, что стимулом должна быть собственная безопасность.

В Петербурге не планируют вводить денежные выплаты, чтобы стимулировать вакцинацию граждан. Об этом сообщил на пресс-конференции в "ТАСС" председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, подобные акции неэффективны. Это показал опыт других регионов РФ. Бонусную программу ранее ввели для пожилых граждан в Москве. Подобные преференции рождают много вопросов, например, будут ли платить тем, кто уже сделал прививку. Лисовец считает, что самый мощный стимул — это своя безопасность и безопасность близких. 

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия напомнила, что вакцинация — это единственный способ добиться снижения заболеваемости и избежать ограничительных мер. 

Ранее в Роспотребнадзоре охарактеризовали ситуацию с COVID-19 в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комздрава СПб 

Теги: вакцинация, коронавирус, эпидемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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