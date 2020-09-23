Погибли жители Британской Колумбии.

В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары. Такие статистические сведения приводят журналисты местного телеканала CBC. Они сослались на слова коронера провинции Британская Колумбия Лизу Лапоинт.

Мы публикуем эту информацию, поскольку считается вероятным, что экстремальные погодные условия, с которыми столкнулась Британская Колумбия на прошедшей неделе, существенно способствовали росту числа смертей. Лиза Лапоинт, канадский коронер

Напомним, что ранее появилась информация о гибели 500 человек. Метеорологическая служба Канады напомнила, что 29 июня (во вторник) был зафиксирован исторический температурный рекорд по жаре. В этот день воздух прогрелся до отметки в 49,5 градусов по Цельсию.

Канада к 2035 году разрешит продавать автомобили только с нулевым уровнем выбросов.

Видео: Facebook / 2 Rivers Remix Society