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Канада к 2035 году разрешит продавать автомобили только с нулевым уровнем выбросов
Сегодня, 8:56
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Канада к 2035 году разрешит продавать автомобили только с нулевым уровнем выбросов

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Глава Минфина рассказала об основном положении "зеленой" экономики.

Канада к 2035 году разрешит продавать новые легковые автомобили и грузовики только с нулевым уровнем выбросов. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на пост в twitter от местного вице-министра по финансам Мону Фортье.

Ускорение перехода является ключевым фактором для "зеленой" экономики. Это поможет перевести нашу экономику в более чистое будущее с целью достижения чистого нуля к 2050 году.

Мона Фортье, министр финансов Канады

Напомним, что Оттава надеется достичь нулевого уровня выбросов  двуокиси углерода в атмосферу Земли к 2050 году. Шесть лет назад делегаты ООН приняли программу по Целям устойчивого развития до 2030 года. В списке значимых задач есть ликвидация нищеты, сохранение природных ресурсов, обеспечение благополучия для всех людей. Также специалисты предложили начать борьбу с климатическими изменениями, а также снижать выбросы углекислого газа.

Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата.

Фото: Mona Fortier
 

Теги: вредные выбросы, канада
Категории: Автомобильные новости, Общество, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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