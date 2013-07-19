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Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата

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Китай принял участие в климатическом саммите, организованном Вашингтоном.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата. Такое заявление политик сделал во время выступления на виртуальном саммите, посвященном климатическому кризису. Мероприятие проводится по инициативе США в режиме видеоконфереции. К участию приглашены лидеры 40 стран.

Развитые страны должны усилить свои планы и действия по борьбе с изменением климата, а также принять конкретные меры по оказанию помощи развивающимся странам в ускорении их перехода к зеленому и низкоуглеродному развитию.

Си Цзиньпин, глава Китая

Си Цзиньпин объявил коллегам, что Пекин планирует строго контролировать уровень потребления угля за 2021-2025 года. С 2026 года КНР займется постепенным сокращением потребления данного ресурса. К 2030 году страна надеется достигнуть пика по выбросам углекислого газа и добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

Байден заявил, что США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.

Видео: YouTube / U.S. Department of State

 

Теги: китай, климат, климатический саммит, си цзиньпин
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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