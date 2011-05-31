В ходе столкновений у офиса Зеленского пострадали 27 силовиков

В Киеве националисты пришли к офису президента, чтобы поддержать Сергея Стерненко.

В ходе столкновений националистов с представителями закона у офиса Владимира Зеленского пострадали 27 силовиков. Об этом сообщается на официальном сайте украинской полиции.

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Известно, оперативники после протестов активистов доставили в отделение полиции 24 человека. Ранее сообщалось только о 17 задержанных. После вынесения представлений националистам те были отпущены. Правоохранительные органы уточнили, что в общей сложности в митинге приняли участие порядка двух тысяч человек.

Напомним, что протестующие начали собираться у офиса президента Украины еще утром 23 февраля. Активисты собрались, чтобы выразить поддержку Сергею Стерненко, которого приговорили к семи годам лишения свободы за похищение человека. Мужчина является бывшим главой одесской ячейки "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).





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Фото: Pixabay.com