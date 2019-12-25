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В городской больнице №2 на улице Есенина произошел пожар в рефрижераторе
Сегодня, 9:47
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В городской больнице №2 на улице Есенина произошел пожар в рефрижераторе

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В результате пожара никто не пострадал.

Ночью 1 июня на территории городской многопрофильной больницы №2 произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на улице Есенина, 5 поступило в 01:54. В рефрижераторе размером 2 на 6 метров горел компрессор кондиционера на площади 3 кв. метра. 

Спасатели ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. Сообщается, что контейнер не вскрывался. 

Ранее новый рефрижератор для умерших от COVID-19 появился у Покровской больницы. 

Фото: vk.com/spbgbuz_gmpb2

Теги: пожар, рефрижератор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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