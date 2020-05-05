Новый рефрижератор для умерших от COVID-19 появился у Покровской больницы

Первые фотографии появились в соцсетях.

В понедельник, 4 мая, появилась первая информация о том, что рядом с моргом Покровской больницы в Петербурге появился контейнер для грузов, чувствительных к температурам. Об этом рассказал в соцсети Instagram анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин, видео Piter.tv подтверждает информацию.

По данным "Фонтанки" со ссылкой на петербургский Комздрав, Покровская больница стала еще одним из восьми учреждений, получивших мобильные холодильные установки для временного хранения тел пациентов, как и во Второй городской больнице и Госпитале для ветеранов войн.

Ранее мы сообщали о том, как губернатор Петербурга посетил родильный дом №16, принимающий беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее.

Видео: Piter.tv