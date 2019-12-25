Губернатор прошел через новый санпропускник роддома №16 в Петербурге

Отмечается, что медицинское учреждение будет работать в штатном режиме, несмотря на прием пациентов с COVID-19.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 4 мая, посетил родильный дом №16, принимающий беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее.

В настоящее время любое ОРВИ врачами рассматривается с подозрением на COVID-19, поэтому роддом принимает пациенток с любыми респираторными инфекциями – не только из дома, но и из других медицинских учреждений. Градоначальник осмотрел новый санпропускник, который устанавливают по новым требованиям, предъявляемым к инфекционным отделениям в связи с пандемией коронавируса. Беглов отметил, что роддом продолжит свою работу в штатном режиме.

В сообщении пресс-службы Смольного отмечается, что коронавирус COVID-19 в Петербурге был выявлен у 38 беременных женщин. Пациентки, чья болезнь проходила без симптомов, лечились дома, а 2 женщины в тяжелом состоянии были подключены к аппаратам ИВЛ в больнице имени Боткина. В настоящее время их состояние улучшилось.

Сейчас в роддоме доме №16, расположенном на Малой Балканской улице, сейчас находятся девять пациенток с подтвержденным коронавирусом. В случае развития пневмонии пациенток госпитализируют в больницу имени Боткина.

В Петербурге выделили отдельный роддом для рожениц с гриппом, и ОРВИ 22 апреля. Отмечается, что в медучреждении организованы 75 коек для рожениц.

Фото: gov.spb.ru