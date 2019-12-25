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В Петербурге выделили отдельный роддом для рожениц с гриппом и ОРВИ
Сегодня, 17:36
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге выделили отдельный роддом для рожениц с гриппом и ОРВИ

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Беременных с подтвержденным диагнозом коронавируса направляют в инфекционную больницу им. Боткина.

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что в Петербурге выделили отдельный роддом для рожениц с гриппом и ОРВИ. Об этом сообщают в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Речь идет о роддоме №16. Отмечается, что в медучреждении организуют 75 коек для рожениц. При этом беременных с подтвержденным диагнозом коронавируса все же направят в инфекционную больницу им. Боткина.

К 28 апреля планируется развернуть 5483 койки. Добавится также роддом №16, он будет принимать пациенток с ОРВИ, гриппом и контактных по коронавирусу

сказано в сообщении

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Петербурге закрылись на карантин роддома №10 и №17.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга одобрили концепцию развития железнодорожного узла.

Фото:официальный сайт роддома 16

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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