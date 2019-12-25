Планируется запуск поездов до "Пулково".

В среду, 22 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга одобрили концепцию развития железнодорожного узла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что концепцию развития железнодорожного узла прорабатывали совместно правительство Петербурга и Ленобласти. Соответствующий проект предусматривает развитие внутригородских и пригородных железнодорожных перевозок. Также Смольный намерен таким образом вывести из города транспортный транзит.

План развития также предполагает увеличение интенсивности по таким направлениям, как Выборг, Всеволожск, Красное Село, Колпино, Тосно, Павловск, Гатчина и Ораниенбаум. Кроме того, Смольный рассматривает запуск поездов до "Пулково".

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