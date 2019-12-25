Станцию метро "Площадь Ленина" не признали выявленным памятником

Вестибюль и подземный зал признали типичным и похожим на ряд других станций метро.

В петербургском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) отказались включать станцию метро "Площадь Ленина" в список выявленных памятников. Соответствующее распоряжение появилось 22 апреля на официальном сайте Смольного.

Вместе с отказом станцию лишили и так называемых признаков объекта культурного наследия. Изначально в перечень хотели внести вестибюль и подземный зал "Площади Ленина", выполненные в "переходном стиле", который сложился в городе после принятия постановления ЦК КПСС "об излишествах. Среди особенных элементов выделяли мозаичное панно с изображением Ленина и рабочих Петрограда и архитектурный облик подземного зала. Однако позднее эксперты установили, что оформление станции во многом похожа на станции "Электросила", "Фрунзенская", "Московские ворота", ничем необычным претендент на статус памятника не обладал.

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Фото: пресс-служба КГИОП; пресс-служба Смольного