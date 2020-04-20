КГИОП готовит административный иск к владельцу особняка Гаусвальда

Правообладатель здания обнес особняк несогласованным забором.

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) готовит иск против правообладателя особняка Гаусвальда на Каменном острове. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Как выяснили специалисты комитета, забор вокруг исторического здания установили без согласования. КГИОП уже подготовил иск против против владельца особняка с требованием снести ограждение. Отмечается, что привлечь ООО "Импульс", правообладателя здания, можно будет лишь после снятия ограничительных мер, введенных в Петербурге из-за коронавируса.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец судится с КГИОП из-за дачи Кохно в Сестрорецке.

Фото: пресс-служба КГИОП