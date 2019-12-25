Петербуржец судится с КГИОП из-за дачи Кохно в Сестрорецке

Заседание по делу назначили на 8 мая.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск местного жителя Герасима Хегая к городскому комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Петербуржец обратился в суд по поводу деревянной дачи Кохно, объекта культурного наследия, расположенного в Сестрорецке. Истец попросил признать недействующим распоряжение КГИОП, согласно которому дача исключалась из реестра памятников истории и культуры, поскольку прежнее распоряжение комитета от 2015 года признавалась утратившим силу.

Суд принял иск к производству, первое заседание назначили на 8 мая.

Ранее мы писали, что КГИОП через суд пытается вернуть балконы Дома Голландской церкви.

Фото: citywalls.ru