На данный момент демонтированные ограждения находятся на ответственном охранении.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что КГИОП через суд пытается вернуть балконы Дома Голландской церкви. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как оказалось, КГИОП уже направил в Куйбышевский районный суд исковое заявление с требованием обязать "Жилкомсервис № 1 Центрального района" восстановить балконные ограждения на фасаде "Дома Голландской церкви". Комитет выставил срок для работ в 18 месяцев.

Если же "Жилкомсервис № 1 Центрального района" не исполнит требование, то КГИОП требует через суд взыскать с коммунальщиков 100 тысяч рублей штрафа.

Ранее мы сообщали о том, что туристический сбор в Петербурге могут ввести в декабре 2020 года.

Фото:КГИОП