Туристический сбор в Петербурге могут ввести в декабре 2020 года

Пока что предлагают взимать 100 рублей в сутки.

В правительство РФ направлен законопроект, предлагающий с декабря 2020 года распространить действие нормы о взимании курортного сбора на Петербург. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам сенатора Андрея Кутепова, ежегодно в Северную столицу приезжает 8-10 млн туристов, из них 4 млн — иностранцы. Туристический налог, по мнению сенатора, пойдет на повышение уровня комфорта в городе. Сумму сбора будет определять ЗакС. На данный момент с туристов предлагают взимать 100 рублей в сутки.

Также могут быть введены разные тарифы в зависимости от времени года и тому, где остановился турист — в центре города или на окраине.

Ранее застрявших на Мальдивах петербуржцев обеспечили едой и кровом.

Фото: Piter.TV