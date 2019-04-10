  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Туристический сбор в Петербурге могут ввести в декабре 2020 года
Сегодня, 16:35
109
nastya960

Туристический сбор в Петербурге могут ввести в декабре 2020 года

0 0

Пока что предлагают взимать 100 рублей в сутки.

В правительство РФ направлен законопроект, предлагающий с декабря 2020 года распространить действие нормы о взимании курортного сбора на Петербург. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам сенатора Андрея Кутепова, ежегодно в Северную столицу приезжает 8-10 млн туристов, из них 4 млн — иностранцы. Туристический налог, по мнению сенатора, пойдет на повышение уровня комфорта в городе. Сумму сбора будет определять ЗакС. На данный момент с туристов предлагают взимать 100 рублей в сутки.

Также могут быть введены разные тарифы в зависимости от времени года и тому, где остановился турист — в центре города или на окраине.

Ранее застрявших на Мальдивах петербуржцев обеспечили едой и кровом.

Фото: Piter.TV

Теги: туристический сбор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Ефимова Елена
Сегодня 16:55

По-моему, это  мелочность. Это не украшает Питер. Беглов добегается: то он из-за туристов повысил цены на транспорт, то туристический сбор этот. Где они, туристы?

Люди и так платят за дорогой и плохой общепит, за дорогие гостиницы и т.д.

Нет, надо и эти 100 рублей отжать. Фу, стыд какой.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии