Туристический сбор в Петербурге могут ввести в декабре 2020 года

В правительство РФ направлен законопроект, предлагающий с декабря 2020 года распространить действие нормы о взимании курортного сбора на Петербург. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам сенатора Андрея Кутепова, ежегодно в Северную столицу приезжает 8-10 млн туристов, из них 4 млн — иностранцы. Туристический налог, по мнению сенатора, пойдет на повышение уровня комфорта в городе. Сумму сбора будет определять ЗакС. На данный момент с туристов предлагают взимать 100 рублей в сутки.
Также могут быть введены разные тарифы в зависимости от времени года и тому, где остановился турист — в центре города или на окраине.
Ранее застрявших на Мальдивах петербуржцев обеспечили едой и кровом.
Фото: Piter.TV
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По-моему, это мелочность. Это не украшает Питер. Беглов добегается: то он из-за туристов повысил цены на транспорт, то туристический сбор этот. Где они, туристы?
Люди и так платят за дорогой и плохой общепит, за дорогие гостиницы и т.д.
Нет, надо и эти 100 рублей отжать. Фу, стыд какой.