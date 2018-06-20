В Петербурге появится туристический сбор

Деньги будут направлять на ремонт исторических зданий.

В Петербурге состоялась встреча врио губернатора и президента России Владимира Путина. Они обсуждали введение туристического сбора в городе. Президент одобрил данное предложение. Размер сбора составит сто рублей в сутки. Взимать деньги с туристов будут гостиницы.

Деньги, которую будут поступать в бюджет города от туристов, будут направлять на ремонт и реконструкцию зданий в центре города, которые входят в историческое наследие. Это около полутора тысяч зданий.

Чтобы отремонтировать все эти здания, нужно около 17 миллиардов рублей.

Ранее на Piter.TV: Петербургский КАД оснастят системой безопасности за 1,7 млрд рублей.

Видео: пресс-служба президента России